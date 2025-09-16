A màghjina - U sole s’alza sopra l’Isula d’Elba

CorseNetInfos
le Mardi 16 Septembre 2025 à 07:25

À l’instant où le jour s’éveille, le soleil franchit les cimes de l’île d’Elbe et offre à la mer son éclat premier. De ses rayons timides mais déjà ardents, il caresse la côte orientale de la Corse, déroulant sur l’horizon une promesse de lumière et d’éternité.
Si, comme Éric Paoletti, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







