A màghjina - U campanile di Santa Maria, vechju core di Bastia
Sous la lumière dorée du matin, le clocher de Sainte-Marie s’élève au-dessus des toits serrés de la citadelle. Témoin immobile des siècles, il veille sur Bastia, sur ses ruelles, ses voix, et cette âme ancienne qui flotte encore entre la mer et la montagne.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, auteur de cette image insolite de Terra Nova, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.