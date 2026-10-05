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A màghjina - U ballu di i fenicotteri


La rédaction le Lundi 5 Octobre 2026 à 07:05

Sur l’étang de Biguglia, les flamants roses profitent de la quiétude des lieux. Dans une eau à peine troublée, leurs silhouettes et leurs reflets viennent ponctuer le bleu du paysage.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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