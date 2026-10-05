A màghjina - U ballu di i fenicotteri
La rédaction le Lundi 5 Octobre 2026 à 07:05
Sur l’étang de Biguglia, les flamants roses profitent de la quiétude des lieux. Dans une eau à peine troublée, leurs silhouettes et leurs reflets viennent ponctuer le bleu du paysage.
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(Photo : Sabrina Mariani)