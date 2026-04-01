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A màghjina - U Tafunatu vistu di Santa Maria


le Mardi 7 Avril 2026 à 07:25

Depuis les ruines du couvent de Santa Maria, le Tafunatu accroche le regard, posé entre ciel et roche. Sur cette ligne ancienne reliant Montestremu au Niolu, le paysage garde la trace des passages, et le silence en prolonge l’écho.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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