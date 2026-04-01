A màghjina - U Tafunatu vistu di Santa Maria
Depuis les ruines du couvent de Santa Maria, le Tafunatu accroche le regard, posé entre ciel et roche. Sur cette ligne ancienne reliant Montestremu au Niolu, le paysage garde la trace des passages, et le silence en prolonge l’écho.
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