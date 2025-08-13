A màghjina : Tramontu maestosu nant’à Bunifaziu
Au bout du jour, les falaises de Bonifacio s’embrasent sous un ciel d’ambre et de pourpre. Le phare de la Madonetta veille, solitaire, tandis que le soleil s’incline lentement vers l’horizon, offrant à la mer un adieu de lumière avant la nuit.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.