A màghjina : Santa Maria di a Neve, guardiana di e stelle
En cette nuit d’Assomption, Notre-Dame des Neiges veillera encore sur Bavella. Drapée de lumière, elle se tient sous la Voie lactée, comme un pont silencieux entre la terre et le ciel, recueillant les prières portées par le vent des montagnes.
