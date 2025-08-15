CorseNetInfos
A màghjina : Santa Maria di a Neve, guardiana di e stelle


le Vendredi 15 Août 2025 à 07:25

En cette nuit d’Assomption, Notre-Dame des Neiges veillera encore sur Bavella. Drapée de lumière, elle se tient sous la Voie lactée, comme un pont silencieux entre la terre et le ciel, recueillant les prières portées par le vent des montagnes.
Si, comme Nicolaï, vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en savourer toute la beauté.







