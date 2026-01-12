A màghjina - San Ghjuvà, à l’ultime luci di Natale
Derrière les dernières illuminations de Noël, l’église Saint-Jean-Baptiste et son double campanile se détachent dans la nuit bastiaise. Une silhouette familière, apaisée, que les lumières hivernales rendent presque intemporelle dans le nouveau cadre du vieux-port.
Si, comme Chantal Portaz Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie), vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.