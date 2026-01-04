A màghjina - Raghju di sole nant'à u golfu d'Aiacciu
La rédaction le Vendredi 27 Mars 2026 à 07:05
Entre deux averses, le soleil fait une timide apparition et illumine la baie d'Ajaccio. Depuis la place Miot, la citadelle et la vieille ville semble caressées par cette douce lumière printanière.
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(Photo : Joelle Petapermal )