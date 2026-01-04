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A màghjina - Raghju di sole nant'à u golfu d'Aiacciu


La rédaction le Vendredi 27 Mars 2026 à 07:05

Entre deux averses, le soleil fait une timide apparition et illumine la baie d'Ajaccio. Depuis la place Miot, la citadelle et la vieille ville semble caressées par cette douce lumière printanière.
Si, comme Joelle Petapermal, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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