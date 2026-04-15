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A màghjina - Raghji di luce nant’à Bastia


le Mercredi 15 Avril 2026 à 07:23

Depuis les hauteurs du hameau de Casevecchie, au-dessus de Ville-di-Pietrabugno, le regard plonge vers Bastia et son port, où la mer semble suspendue. À l’horizon, les rayons du soleil percent le manteau nuageux et dessinent sur l’eau des traînées lumineuses, comme autant de chemins silencieux entre ciel et rivage.
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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