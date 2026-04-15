A màghjina - Raghji di luce nant’à Bastia
Depuis les hauteurs du hameau de Casevecchie, au-dessus de Ville-di-Pietrabugno, le regard plonge vers Bastia et son port, où la mer semble suspendue. À l’horizon, les rayons du soleil percent le manteau nuageux et dessinent sur l’eau des traînées lumineuses, comme autant de chemins silencieux entre ciel et rivage.
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