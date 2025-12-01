CorseNetInfos
A màghjina - Quandu u celu s’apre sopra a piaghja urientale


le Mercredi 5 Novembre 2025 à 07:20

Quand le ciel s’ouvre au-dessus de la plaine orientale, la lumière s’invite comme un signe d’espérance. Elle glisse entre les nuages et les montagnes, embrasse la terre d’un éclat tendre, et rappelle, à qui sait regarder, la force tranquille de cette île.
Si, comme , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







