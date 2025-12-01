A màghjina - Quandu u celu s’apre sopra a piaghja urientale
Quand le ciel s’ouvre au-dessus de la plaine orientale, la lumière s’invite comme un signe d’espérance. Elle glisse entre les nuages et les montagnes, embrasse la terre d’un éclat tendre, et rappelle, à qui sait regarder, la force tranquille de cette île.
