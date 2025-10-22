A màghjina - Quandu a luna s'alza nantu à l'isula d'Elba
Depuis Bastia, la lune surgit lentement au-dessus de l’île d’Elbe, comme une promesse suspendue sur la mer Tyrrhénienne, où le ciel et l’eau se confondent dans la douceur du soir.
Si, comme Christophe Puntel , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.