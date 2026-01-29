CorseNetInfos
A màghjina - Passendu per Tortettu


le Jeudi 29 Janvier 2026

La passerelle de Tortettu est un point de jonction sur l'étape 9 du GR20, reliant le refuge de l'Onda à Vizzavona. Située dans un environnement rocheux et forestier, elle constitue un point de passage et d’observation au cœur de la montagne corse, particulièrement marqué en hiver par la neige
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







