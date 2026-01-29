A màghjina - Passendu per Tortettu
La passerelle de Tortettu est un point de jonction sur l'étape 9 du GR20, reliant le refuge de l'Onda à Vizzavona. Située dans un environnement rocheux et forestier, elle constitue un point de passage et d’observation au cœur de la montagne corse, particulièrement marqué en hiver par la neige
