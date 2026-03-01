A màghjina - Monticellu, suspesu trà celu è mare
Blotti sous la Punta di Colombaja, Monticello s’abandonne à la lumière, offrant une mosaïque de rouges posée sur le maquis. Face à lui, la mer s’étire jusqu’à L'Isula, sa voisine, comme un dialogue silencieux entre pierre, montagne et horizon.
