A màghjina - Monticellu, suspesu trà celu è mare


le Mardi 3 Mars 2026 à 07:23

Blotti sous la Punta di Colombaja, Monticello s’abandonne à la lumière, offrant une mosaïque de rouges posée sur le maquis. Face à lui, la mer s’étire jusqu’à L'Isula, sa voisine, comme un dialogue silencieux entre pierre, montagne et horizon.
Si, comme Bernard Chalbos, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







