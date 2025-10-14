A màghjina - L’isula d’Elba à l’albafiò
À l’extrême bord du monde, Elbe s’étire dans un rêve d’aurore. Les nuages se fendent comme des paupières, laissant passer le premier feu du jour. La mer se fait miroir de braise, et tout semble retenir le temps, juste avant que la lumière ne parle.
