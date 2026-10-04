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A màghjina - L’Elba à l’alba


La rédaction le Dimanche 4 Octobre 2026 à 07:05

À l’horizon, les reliefs de l’île d’Elbe se découpent dans les premières lueurs du jour. Au fil des minutes, le soleil semble surgir lentement des montagnes italiennes, dans un ciel embrasé de rouge et d’or sur cette splendide image capturée depuis Bastia, par le photographe Hervé Tusoli.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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