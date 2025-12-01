A maghjina - In Bastia, un spechju marinu cilestu
La rédaction le Dimanche 7 Décembre 2025 à 07:49
Dans l’objectif d’Hervé Tusoli, le plan d’eau du Vieux-Port de Bastia semble se changer en un large miroir, reflétant jalousement la toile bleue et dorée que dessine le ciel.
