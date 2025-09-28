CorseNetInfos
Biguglia : retrouvé mort dans sa voiture au Lancone 28/09/2025 ​Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia 28/09/2025 À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates) 28/09/2025 Bastia - Palatinu présente son projet « Ugo Colonna » et propose un statut de descendant 27/09/2025

A màghjina - I flamanti di Chjurlinu


le Dimanche 28 Septembre 2025 à 07:14

Les centaines de flamants roses, serrés comme une ligne fragile, semblent dessiner une frontière mouvante entre la nature et l’homme, entre la patience des oiseaux et l’agitation des villages qui s’accrochent aux montagnes. Dans le miroir tranquille de l’étang, tout se reflète : les crêtes sombres du relief, la pâleur de l’aube ou du soir, et cette colonie d’oiseaux qui donne l’impression d’un souffle collectif, presque sacré. Un instant où Biguglia se révèle comme un sanctuaire fragile, à la fois sauvage et familier.
Si, comme Hyacinthe Sambroni vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l'adresse : corsenetinfos@gmail.com.







