A màghjina - I belli flamingui di Chjurlinu
À l’étang de Chjurlinu, à Biguglia, les flamants roses avancent lentement sur l’eau calme, se reflétant comme dans un miroir. Une scène paisible, entre lumière rasante et nature intacte, qui rappelle la richesse et la fragilité de ce site emblématique de la région bastiaise.
Si, comme Hyacinthe Sambroni , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.