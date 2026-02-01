A màghjina - Elba, trà mare è nebbia
Face au Cap Corse, au cœur de la mer Tyrrhénienne, l’île d’Elbe émerge d’une épaisse chape de brume. Ses reliefs apparaissent comme suspendus entre ciel et mer, offrant depuis la Corse une silhouette souvent irréelle lorsque le large se couvre de brume.
