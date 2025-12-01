A màghjina - E Ròsule di Popolasca è di Rundinaia
Moins connues que celles de Bavella, les aiguilles de Popolasca et de Rundinaghja, au pied du massif du Cintu dans la haute vallée du Golo, dominent le paysage. Elles attirent le regard et ouvrent l’accès à un ensemble de pics et de taffoni particulièrement nombreux.
