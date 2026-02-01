CorseNetInfos
A màghjina - Da u Monte Aragnascu, u Golfu d’Aiacciu in tutta a so maestà


La rédaction le Dimanche 22 Février 2026 à 07:15

Il suffit parfois de prendre de la hauteur pour mieux embrasser l’horizon. Depuis le Monte Aragnascu, le golfe d’Ajaccio se révèle dans toute sa splendeur, tandis que la mer, en arrière-plan, s'étire à perte de vue, jusqu'à se confondre avec le ciel.
Si, comme Juliette Casanova, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







