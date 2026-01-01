A màghjina - Corbara, trà luci è silenzi
À la tombée de la nuit, le village de Corbara, dominé par son couvent, s’illumine doucement. Les maisons accrochées à la colline dessinent une constellation paisible, entre mer invisible et montagnes en ombre, dans le calme profond de la Balagne.
