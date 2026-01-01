CorseNetInfos
A màghjina - Corbara, trà luci è silenzi


le Samedi 17 Janvier 2026 à 07:25

À la tombée de la nuit, le village de Corbara, dominé par son couvent, s’illumine doucement. Les maisons accrochées à la colline dessinent une constellation paisible, entre mer invisible et montagnes en ombre, dans le calme profond de la Balagne.
Si, comme Renaud Kiselman, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







