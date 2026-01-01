CorseNetInfos
A màghjina - Calvi un solu "turistu"


le Lundi 19 Janvier 2026 à 07:25

En plein hiver, Calvi retrouve son calme. La citadelle domine une baie presque déserte, où seuls quelques oiseaux et de très rares visiteurs bravent la saison. Loin de l’agitation estivale, la ville s’offre une parenthèse hors du temps. Sur le sable vide, un oiseau fait figure de seul « touriste », face à une citadelle immobile, gardienne d’une baie rendue au silence.
