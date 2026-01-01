A màghjina - Calvi un solu "turistu"
En plein hiver, Calvi retrouve son calme. La citadelle domine une baie presque déserte, où seuls quelques oiseaux et de très rares visiteurs bravent la saison. Loin de l’agitation estivale, la ville s’offre une parenthèse hors du temps. Sur le sable vide, un oiseau fait figure de seul « touriste », face à une citadelle immobile, gardienne d’une baie rendue au silence.
Si, comme Mylène Sabiani , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.