A màghjina - Bunifaziu si sveglia
La rédaction le Samedi 6 Décembre 2025 à 07:20
À la lueur dorée d’un matin d’automne, la cité des falaises s’éveille doucement. François Marie Luciani a capté ce moment privilégié, à l’heure où règne encore un calme absolu.
Si, comme lui vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.