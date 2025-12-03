A màghjina - Balagna in focu à l’ora di u tramontu
Quand le jour s’éteint lentement sur la Balagne, le ciel se déchire en deux, partagé entre l’orage qui gronde et l’incendie du soleil couchant. Les nuages s’embrasent, la mer se couvre de reflets d’or et de cuivre, tandis que les montagnes s’assombrissent en silence. Un instant suspendu, brut et puissant, où la lumière semble livrer son dernier combat avant la nuit.
Si, comme Félix Galeyrand , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous.