A màghjina -Arcubalenu nant’à U Viscuvatu
Après une pluie discrète, un arc-en-ciel a traversé le ciel de Vescovato, reliant un instant les maisons de pierre aux collines alentour. Une lumière passagère, suspendue au-dessus du village, comme une respiration après l’averse.
