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A màghjina - A torra di Nonza, memoria di petra


La rédaction le Mardi 6 Octobre 2026 à 07:05

Dressée sur son éperon rocheux, la tour de Nonza veille depuis plus de deux siècles sur le village et le Cap Corse. Entre ciel et maquis, la sentinelle bâtie sous Pasquale Paoli continue de défier le temps.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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