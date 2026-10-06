A màghjina - A torra di Nonza, memoria di petra
La rédaction le Mardi 6 Octobre 2026 à 07:05
Dressée sur son éperon rocheux, la tour de Nonza veille depuis plus de deux siècles sur le village et le Cap Corse. Entre ciel et maquis, la sentinelle bâtie sous Pasquale Paoli continue de défier le temps.
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(Photo : Mylène Sabiani)