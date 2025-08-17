CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À table : U piattu di l'ortu 17/08/2025 Face au risque de fiumara, prudence lors des baignades en Corse 16/08/2025 Canicule : la vigilance passe au jaune ce dimanche en Corse 16/08/2025 Projet de requalification de l'Ermitage de la Trinité à Bonifacio : prière de se garer ailleurs ! 16/08/2025

A màghjina : À l’alba di Petra Pinzuta


le Dimanche 17 Août 2025 à 07:25

Aux premières heures du matin, le soleil émerge derrière les crêtes de Petra Pinzuta et inonde le ciel de teintes ardentes. À l’horizon, la silhouette du San Petrone se détache, immuable et protectrice, comme un repère pour toute la Castagniccia et au-delà.
Si, comme Paule-Andrée Vapia-Fillon, vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos