A màghjina : A Torra di a Petra
Dressée sur les rochers ocres de la presqu’île de L’Île-Rousse, la tour de la Pietra surveille encore l’horizon. Construite au XVIᵉ siècle pour protéger la côte des incursions barbaresques, elle offre aujourd’hui un panorama remarquable sur la cité paoline et la Méditerranée
