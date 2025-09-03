CorseNetInfos
A màghjina : A Torra di a Petra


le Mercredi 3 Septembre 2025 à 07:25

Dressée sur les rochers ocres de la presqu’île de L’Île-Rousse, la tour de la Pietra surveille encore l’horizon. Construite au XVIᵉ siècle pour protéger la côte des incursions barbaresques, elle offre aujourd’hui un panorama remarquable sur la cité paoline et la Méditerranée
