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A màghjina - A Madonna di e piane di Rutali


le Jeudi 9 Avril 2026 à 07:36

Sur la route de Rutali, entre Marana et golfe de Saint-Florent, A Madonna di e Piane n’est pas qu’une statue. Foudroyée, détruite, elle aurait pu disparaître. Mais le village en a décidé autrement. Ici, on n’a pas laissé les pierres mourir : on les a relevées. À force de bras, de volonté, de fidélité. Ce qui tient debout aujourd’hu dans le Nebbiu, ce n’est pas seulement un édifice. C’est une mémoire sauvée.
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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