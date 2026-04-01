A màghjina - A Madonna di e piane di Rutali
Sur la route de Rutali, entre Marana et golfe de Saint-Florent, A Madonna di e Piane n’est pas qu’une statue. Foudroyée, détruite, elle aurait pu disparaître. Mais le village en a décidé autrement. Ici, on n’a pas laissé les pierres mourir : on les a relevées. À force de bras, de volonté, de fidélité. Ce qui tient debout aujourd’hu dans le Nebbiu, ce n’est pas seulement un édifice. C’est une mémoire sauvée.
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