"A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Belgodère


La rédaction le Vendredi 3 Octobre 2025 à 19:57

Quand les livres font vivre nos villages. C’est la philosophie du partenariat conclu entre le comité de massif et l’association culturelle musanostra. L’opération baptisée « Transhumance et ruralité . "A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Belgodère  ce samedi 4 octobre. Wanda Mastor, Michel Vergé-Franceschi, Lionel Mortini, Francescu-Maria Luneschi, Kevin Petroni sont les hôtes de marque.



Débutée au mois de Juin à Castirla suivie de Corscia en Septembre, elle prendra fin en Décembre à Lozzi. Entre -temps, un rendez- vous est fixé à Speloncata mi octobre. Au programme, des tables rondes des lectures, des expositions photographiques et des débats. Avec pour fil rouge, « La culture facteur de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle » développe le comité de massif.


Il faut dire qque ces lieux n’ont pas été choisis par hasard. «  ces microrégions sont l’illustration des relations entre la porte du Niolu et la Balagne. Deux territoires historiquement liés par la transhumnance » précise Marie-France Bereni Canazzi présidente de l’association Musanostra. Qui ajoute que « cet èvènement vise également à mettre en lumière le rôle de nos espaces ruraux dans la vie culturelle régionale. » Un évènement qui évolue entre tradition et modernité et qui fait de la littérature un  vecteur de découverte patrimoniale comme de revitalisation de l’intérieur.

Le programme
17 h 30 : Michel Vergé-Franceschi, professseur des universités émérite, hsorien, auteur. « L’incroyable destin du fils d’un noble berger d’Alata : l’ambassadeur Pozzo di Borgo ».

18 heures :  table ronde Avec Wanda Mastor, professeur agrégé de droit, enseignante à l’université de Corse, directrice de l’école doctrorale. Lionel Mortini, maire de Belgodère, président de la communauté de communes ïle-Rousse Balagne, Francescu-Maria Luneschi, mâitre de conférence à l’université de Corse, linguiste. Kevin Petroni,chercheur UMR lisa

infos pratiques
Entrée libre
contact au : 06 10 93 15 11
www.musanostra.com




