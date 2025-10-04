"A leia di i nostri rughjoni" fait escale à Belgodère

Débutée au mois de Juin à Castirla suivie de Corscia en Septembre, elle prendra fin en Décembre à Lozzi. Entre -temps, un rendez- vous est fixé à Speloncata mi octobre. Au programme, des tables rondes des lectures, des expositions photographiques et des débats. Avec pour fil rouge, « La culture facteur de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle » développe le comité de massif.





Il faut dire qque ces lieux n’ont pas été choisis par hasard. « ces microrégions sont l’illustration des relations entre la porte du Niolu et la Balagne. Deux territoires historiquement liés par la transhumnance » précise Marie-France Bereni Canazzi présidente de l’association Musanostra. Qui ajoute que « cet èvènement vise également à mettre en lumière le rôle de nos espaces ruraux dans la vie culturelle régionale. » Un évènement qui évolue entre tradition et modernité et qui fait de la littérature un vecteur de découverte patrimoniale comme de revitalisation de l’intérieur.



Le programme

17 h 30 : Michel Vergé-Franceschi, professseur des universités émérite, hsorien, auteur. « L’incroyable destin du fils d’un noble berger d’Alata : l’ambassadeur Pozzo di Borgo ».



18 heures : table ronde Avec Wanda Mastor, professeur agrégé de droit, enseignante à l’université de Corse, directrice de l’école doctrorale. Lionel Mortini, maire de Belgodère, président de la communauté de communes ïle-Rousse Balagne, Francescu-Maria Luneschi, mâitre de conférence à l’université de Corse, linguiste. Kevin Petroni,chercheur UMR lisa



infos pratiques

Entrée libre

contact au : 06 10 93 15 11

www.musanostra.com