À l’aéroport de Bastia, un nouvel espace d’accueil pour les patients corses en déplacement médical

Après Ajaccio en mai dernier, l’aéroport de Bastia accueille désormais un espace réservé aux usagers en déplacement pour raison médicale. Baptisé Spaziu INSEME, ce local a été inauguré ce mardi 4 août, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Corse. Pensé comme un lieu d’attente plus calme que le hall d’embarquement, ce local est accessible aux patients corses et à leurs accompagnants, souvent confrontés à des trajets longs et contraints en dehors de l’île. L’accès se fait sur présentation d’un justificatif de rendez-vous médical, à retirer au comptoir d’information de l’aéroport.



Situé au rez-de-chaussée de l’aérogare, ce nouvel espace est conçu pour apporter un peu de confort aux voyageurs concernés. La mesure s’inscrit dans un contexte où de nombreux Corses doivent encore se rendre sur le continent pour bénéficier de certains soins, faute d’une offre complète sur l’île.



Le dispositif inclut également un passage prioritaire possible au comptoir d’enregistrement Air France et aux contrôles de sécurité. Là encore, un justificatif médical est demandé, à présenter aux agents d’accueil ou au point de rendez-vous UM.