À Tavera, le Laboratoire Régional d’Archéologie identifie une occupation du Néolithique terrinien

« Au départ, nous savions qu’il y avait eu une occupation au Moyen-Âge. Nous avons ouvert huit secteurs grâce auxquels nous arrivons à mieux appréhender l’occupation du site qui est multi-phasée, car nous sommes vraiment dans un lieu qui se prête à une implantation qui s’inscrit dans la durée. Aujourd’hui encore des agriculteurs occupent les lieux », glisse la directrice du LRA en reprenant : « Dès le début des fouilles, nous sentions que nous étions face à une occupation assez ancienne. Mais nous n’avions pas de sol archéologique ni de datation au radiocarbone. Puis, l’année dernière, nous avons mis au jour un lambeau de sol qui a été en partie démantelé par les occupations successives. Et cette année nous avons également mis en évidence un autre morceau de sol néolithique dans un autre secteur. Nous sommes désormais sûrs que les hommes ont vécu ici au Néolithique récent, c’est-à-dire au IVème millénaire avant notre ère ».



Une découverte majeure pour la petite vingtaine d’archéologues, étudiants, adhérents du LRA et passionnés qui ont participé aux quatre semaines de cette 12ème campagne de fouilles. « Vraisemblablement, un premier rempart aurait été édifié au Néolithique final, au IIIème millénaire sur le site. À partir de là, le site a été plus ou moins abandonné, avant d’être réoccupé à partir de 1500 avant notre ère, à l’Âge du Bronze moyen. Il va alors y avoir des maisons qui sont aménagées avec une activité domestique très bien identifiée et une activité artisanale avec beaucoup de mobilier associé. Et puis le site va continuer d’être occupé à l’Âge du Bronze final, au premier Âge du fer, au deuxième Âge du fer », détaille Hélène Paolini-Saez en indiquant également que « plusieurs mobiliers montrent qu’il y a eu des échanges avec des marchands méditerranéens », preuve de l’importance du site.

