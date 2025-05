À San Giulianu, une journée pour valoriser les agricultrices corses

A l’occasion de la Fête des mères, le centre INRAE de Corse – Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement – et l’Aract – Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail –, en partenariat avec l’ODARC, la Chambre régionale d’Agriculture et l’Università di Corsica, se sont rapprochés pour proposer à un large public une matinée dédiée aux agricultrices corses. « Cet événement vise à mettre en lumière les défis et les perspectives qui se présentent aux femmes dans le secteur agricole », expliquent les organisateurs.



En replaçant ces perspectives dans une démarche dynamique, brossant un tableau qui va d’hier à demain en passant par aujourd’hui. Un zoom sur l’histoire et le présent La journée débutera par deux conférences, qui mettront un coup de projecteur, la première sur l’histoire, la seconde sur les réalités actuelles. Eugène Gherardi, Professeur des universités à l’Università di Corsica – Pasquale Paoli, portera, tout d’abord, ses « Regards sur la condition des femmes dans la société corse (Donne d’eri, Donne d’oghje), du XVIIIe siècle à nos jours ». Puis Hélène Beretti, Directrice de la Chambre d’agriculture de Région de Corse, mettra l’accent sur la « place des femmes en agriculture aujourd’hui : un attachement familial à l’agriculture ».



Des ateliers de réflexion pour l’avenir Suivront alors trois ateliers, sous forme de tables rondes, qui orienteront la réflexion vers le futur, en s’appuyant sur des témoignages vécus. Le premier, portant sur « l’avenir des femmes sous l’angle du travail », avec notamment le témoignage de Nelly Lazzarini de Casgiu Casanu, traitera de l’amélioration des conditions de travail pour les femmes et des inégalités salariales, réfléchissant à des solutions pour leur assurer une rémunération équitable.

Il sera aussi question de « l’adaptation des conditions de travail aux spécificités féminines et insulaires », avec notamment les risques liés à l’exposition aux substances dangereuses. Le deuxième atelier s’attachera à « l’avenir des femmes sous l’angle des conditions sociétales ». On y parlera des « stéréotypes et des obstacles à la place des femmes en agriculture, tout en évaluant leur visibilité et leur reconnaissance dans les instances décisionnelles. » Avec une problématique spécifique : « les défis de la mobilité post- maternité », avec en particulier l’accès aux crèches.

On y entendra les témoignages d’exploitantes, remplacées dans le cadre de leur congé de maternité, et de salariées du service de remplacement régional et du service social de la MSA. Enfin, un dernier atelier traitera de « l’avenir des femmes sous l’angle des services de proximité ». Quel soutien les collectivités territoriales apportent-t-elles aux femmes en agriculture ? Quel accès aux services de proximité, qu’il s’agisse des crèches, des épiceries ou des transports en commun ? Des exemples d’initiatives locales en zones rurales ou périurbaines seront développés : magasins collectifs-épiceries, espaces-tests, aides à la mobilité... Cécile Bianchi, Directrice de l’identité rurale agricole et de l’alimentation durable à la CAPA, apportera son témoignage. Le public sera invité à contribuer par ses questions ou ses propres témoignages.



A 14 heures, un buffet sera proposé pour clôturer la manifestation.