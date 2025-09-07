À Propriano, "Tous pour Chacun" va offrir des ailes à des personnes en situation de handicap

C’est un évènement très attendu chaque année. Le 26 septembre prochain, Tous pour Chacun en partenariat avec l’association les Enfants du Ciel, organise sa troisième édition de la journée des baptêmes de l’air à l'aérodrome de Propriano. Destinée aux personnes en situation de handicap, cette belle opération imaginée par l'association ajaccienne vise à leur offrir un moment de liberté, d’émotion et de plaisir aérien dans un cadre inclusif et bienveillant en leur proposant gratuitement des vols découvertes tout au long de la journée, de 9h à 18h.



« Les baptêmes d’avion sont un luxe que beaucoup ne peuvent pas s’offrir. Notre association a pour mission d’œuvrer pour l’inclusion. Nous voulons réussir à inclure tout le monde dans différentes activités, mais aussi donner l’opportunité de vivre des expériences nouvelles à certaines personnes. Un baptême de l’air, au-delà de permettre de voir les paysages magnifiques de la Corse vus d’en haut, permet d’exploiter tout le ressenti sensoriel », explique Kyllian Heslot, responsable de projets et développement au sein de l’association Tous pour Chacun en dévoilant que plus de 120 personnes de tous âges se sont inscrites à cette journée. « Nous avons diffusé l'information sur nos réseaux sociaux, et au niveau des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Plus d'une dizaine d’entre eux nous ont sollicité pour participer à cette journée, mais nous aurons aussi des personnes qui viennent en famille », précise-t-il.



Plus que le simple passager dans les airs, l’objectif de l’association est aussi de permettre à l’ensemble des participants de passer une journée de partage avec un temps convivial prévu lors de la pause méridienne. « Nous allons manger tous ensemble dans un hangar qu’une personne met gracieusement à disposition à Propriano. Nous allons pouvoir nous retrouver pour partager un moment et pourquoi pas faire des activités », sourit le membre de Tous pour Chacun en soulignant que l'association AXA Atout Cœur est elle aussi venue apporter son soutien financier à la réussite de cette journée.



Mais l’élément clef pour la réussite de cette journée, c’est l’implication sans faille du partenaire de Tous pour Chacun : l’association les Enfants du Ciel. « C’est une association de Paris qui organise des baptêmes de l’air un peu partout en France. Leur président et notre directeur se sont rencontrés il y a quelques années et nous avons porté avec eux ce projet d’offrir des baptêmes de l’air à des personnes en situation de handicap en Corse. Cela a tellement plu que nous en sommes à la troisième édition », se réjouit Kyllian Heslot en précisant que les Enfants du ciel descendront de Paris avec deux ou trois avions. « C'est un gros déplacement pour lequel ils partent la veille de l’évènement car ils ont plusieurs heures de vol pour arriver à l’aérodrome de Propriano. Le 26, ils passeront toute la journée à offrir ces baptêmes de l’air d’une dizaine de minutes aux personnes qui se sont inscrites », dévoile-t-il en racontant que les deux éditions précédentes ont laissé un souvenir inoubliable aux participants. « Ce n’est que du plaisir. C’est génial à voir et à entendre. En cours d’année, on nous demande régulièrement si on va renouveler l’évènement. Cette année, nous avons réussi à toucher de nouveaux établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap », se félicite-t-il en reprenant : « Ce que l'on veut vraiment réussir à faire à Tous pour Chacun, c'est créer du lien avec toutes les structures, tous les établissements, toutes les associations qui existent ici pour pouvoir s'entraider les unes les autres et proposer des activités un peu qui sont complémentaires. On intervient beaucoup sur le champ du loisir, avec différentes thématiques comme le sport, la culture, la création…. Et nous souhaiterions travailler avec d’autres structures pour faire plus de choses au cours de l’année ».