A Porto-Vecchio, un nouveau festival ce dimanche 1er juin, mariant chants corses et pop music

« Camping festif. » Sur son site internet , le camping U Stabiacciu annonce la couleur. Et joint la communication aux actes en accueillant dimanche pas moins de cinq groupes et artistes entre pins et chênes-lièges. Les festivaliers pourront se regrouper autour du restaurant bar, avec vue imprenable sur la scène qui sera surélevée au bord de la piscine.D’intéressants représentants de la nouvelle scène musicale corse se relaieront, de midi à 21 heures. Il y aura le groupe Anima et ses sonorités électro-rock ; les gais lurons d’Eppo, quatuor bastiais à l’univers « corso-folk » des plus colorés ; Jean-Charles Avazzeri et sa guitare revisitant les standards de la chanson corse, mais aussi du rock international (U2, Chris Isaak...) et de la variété française (Cabrel). La variété française, c’est également dans le répertoire du groupe Blù Mood, sans pour autant le voir délaisser les chants corses traditionnels. Le local de l’étape, c’est le groupe A Vadina. Ces trois Porto-Vecchiais se sont mis ensemble en 2020, guidés par leur passion pour la polyphonie. Enfin, les interludes seront assurés par la disc-jockey Billy Live DJ.L’idée de monter un tel festival, mariant tradition et modernité, a germé cet hiver : « On en discutait entre amis, confie Margery Grivaz, en charge de la communication de l’événement. On trouvait que la culture musicale corse contemporaine gagnait à être mieux connue, car il y a beaucoup d’artistes de talent. Et un festival, en Corse, qui regroupe différents univers musicaux, avec des chansons en corse, en français ou en anglais, il n’y en avait pas en fait. » Et les chansons corses évoluent dans les thématiques qu’elles abordent, abonde Pascal Escarel, propriétaire du camping avec sa sœur Marina, et tous deux très investis dans l’organisation : « Avant, les paroles étaient plutôt portées sur la privation des libertés, la lutte pour la libération de la Corse, mais on voyait aussi beaucoup de chansons d’amour. Or, on remarque que ça se diversifie bien plus aujourd’hui. » Une programmation en somme « novatrice, vivante, enracinée dans la culture insulaire mais résolument tournée vers demain », résume le communiqué de presse.Ce festival, Pascal Escarel l’a imaginé « pour l’oreille, mais aussi pour le ventre » ! En effet, la fête se mêlera à un festival de saveurs insulaire, avec des produits locaux à déguster sur place, comme le cochon à la broche préparé par Émilie Prigent et Stéphane Chiaroni, la charcuterie de Maxence Finidori et le veau à la broche signé Jacques-Antoine Pandolfi. Si c’est la date du 1er juin qui a été retenue pour cette première édition du MusicaFest, ce n’est pas par hasard : « On voulait qu’il y ait une grosse part de gens d’ici qui viennent, souligne Margery Grivaz. Et ça permettra aussi de montrer aux touristes qui viendront que la musique corse, ce n’est pas que de la polyphonie dans une église, comme beaucoup auraient tendance à le penser. »Pour parvenir à organiser ce festival dans son écrin du Stabiacciu, l’organisation investit essentiellement sur fonds propres, même si elle pourra compter sur l’aide d’un sponsor. Elle n’a en revanche pas souhaité demander l’appui de la municipalité. « Demander l’aide de la mairie, c’est grossir dans les années à venir. Et est-ce qu’on aura encore les mains libres ? », s’interroge Pascal Escarel. Ce qui est sûr, c’est qu’une deuxième édition du MusicaFest ne pourra voir le jour que si la première est un succès. Alors, si vous aimez la musique, vous savez ce qu'il vous reste à faire dimanche.