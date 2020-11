A Porto-Vecchio un homme surprend 5 personnes chez lui et se fait agresser

Le confinement ne semble pas décourager les voyous. A Porto-Vecchio le 21 novembre dernier un homme a entendu du bruit à l’intérieur de sa maison. Il a alors surpris dans la chambre d'amis de son domicile cinq jeunes bruyants qui étaient en train de boire de l’alcool et de fumer. A son arrivée les jeunes gens ont pris la fuite mais l'habitant a réussi à en retenir un qui pour se libérer a assené plusieurs coup au sexagénaire avant de s'en aller aidé par une deuxième personnes.

La victime a promptement alerté les gendarmes et réussi à donner la description de ses agresseurs avant d’être évacuée à la clinique de l'Ospedale par les sapeurs-pompiers.

Les militaires du peloton de surveillance et d’intervention ont rapidement

fait le rapprochement avec 5 jeunes, dont 2 mineurs, qu’ils avaient été contrôlés et verbalisés précédemment pour le non respect des consignes sanitaires à Porto-Vecchio.

Rapidement identifiés, ils ont tous été interpellés et placés en garde à vue.

A l’issue des investigations les deux jeunes plus impliqués dans l'affaire ont déjà été présentés devant le procureur. Ils ont reçu une convocation devant le tribunal judiciaire et seront jusque-là placés sous contrôle judiciaire. Une troisième personne a reçu une composition pénale, les deux jeunes moins impliqués un rappel à la loi .