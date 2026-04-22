À Porticcio, la Saint-Georges fait vivre l’âme équestre et la mémoire familiale

Le centre équestre de Porticcio renouera, ce jeudi 23 avril à 18 heures, avec une tradition profondément ancrée dans l’histoire locale : la célébration de la Saint-Georges, patron des cavaliers et figure de la chevalerie chrétienne. Sur la place Saint-Laurent, une trentaine de cavaliers et leurs chevaux se rassembleront pour une bénédiction présidée par le Père Lukasz, en présence de Son Éminence le Cardinal François Bustillo.
Après un moment de recueillement devant la paroisse, la cérémonie réunira cavaliers, familles et curieux, dans une volonté d’ouverture qui dépasse largement le seul cercle équestre.
Une tradition née avec les pionniers de l’équitation en Corse
Derrière cette célébration, une histoire de transmission : celle d’Antoine Casabianca et de son épouse Josette, pionniers de l’équitation en Corse. Après un premier centre aux Sanguinaires dès 1967, ils s’installent à Porticcio où ils créent le centre équestre actuel. « Mes parents ont ensuite acheté un terrain à Porticcio et construit le centre. Mais cette tradition de la Saint-Georges, ils l’avaient déjà dans le cœur », raconte leur fille, Olivia Casabianca.
Chaque année, à cette date symbolique, Antoine Casabianca veillait à faire bénir chevaux et cavaliers. « Il tenait absolument à cette célébration. C’était un moment fort, à la fois spirituel et fédérateur. »
De l’intimité du centre à la convivialité de la place publique
Longtemps organisée au sein même du centre équestre, la bénédiction s’est progressivement ouverte. « À l’époque, les cavaliers venaient à cheval, d’autres à pied avec leurs chevaux en main, et le prêtre procédait à une bénédiction classique adaptée aux animaux », se souvient Olivia Casabianca.
Depuis quelques années, le choix a été fait de déplacer l’événement sur la place Saint-Laurent. « On a trouvé cela plus convivial. Avec l’église, cela permet d’accueillir davantage de monde et d’inviter aussi ceux qui ne sont pas du milieu équestre. »
Après un moment de recueillement devant la paroisse, la cérémonie réunira cavaliers, familles et curieux, dans une volonté d’ouverture qui dépasse largement le seul cercle équestre.
Une tradition née avec les pionniers de l’équitation en Corse
Derrière cette célébration, une histoire de transmission : celle d’Antoine Casabianca et de son épouse Josette, pionniers de l’équitation en Corse. Après un premier centre aux Sanguinaires dès 1967, ils s’installent à Porticcio où ils créent le centre équestre actuel. « Mes parents ont ensuite acheté un terrain à Porticcio et construit le centre. Mais cette tradition de la Saint-Georges, ils l’avaient déjà dans le cœur », raconte leur fille, Olivia Casabianca.
Chaque année, à cette date symbolique, Antoine Casabianca veillait à faire bénir chevaux et cavaliers. « Il tenait absolument à cette célébration. C’était un moment fort, à la fois spirituel et fédérateur. »
De l’intimité du centre à la convivialité de la place publique
Longtemps organisée au sein même du centre équestre, la bénédiction s’est progressivement ouverte. « À l’époque, les cavaliers venaient à cheval, d’autres à pied avec leurs chevaux en main, et le prêtre procédait à une bénédiction classique adaptée aux animaux », se souvient Olivia Casabianca.
Depuis quelques années, le choix a été fait de déplacer l’événement sur la place Saint-Laurent. « On a trouvé cela plus convivial. Avec l’église, cela permet d’accueillir davantage de monde et d’inviter aussi ceux qui ne sont pas du milieu équestre. »
Aujourd’hui, le flambeau est porté par Emmanuelle Arrighi, gérante du centre équestre, qui organise l’événement en partenariat avec la famille Casabianca et la municipalité de Porticcio. « Elle perpétue cette tradition avec beaucoup de fidélité », souligne Olivia Casabianca, saluant également le soutien constant de la commune dont le maire, Paul Bozzi, sera présent lors de la cérémonie.
Dans la famille Casabianca, la passion du cheval se transmet naturellement. « Nous avons grandi là-dedans, avec mon frère Christian. L’équitation fait partie de notre histoire », confie-t-elle.
Une édition marquée par l’émotion
Cette édition 2026 revêt une dimension toute particulière. Elle marque les vingt ans de la disparition d’Antoine Casabianca. « C’est la vingtième célébration sans lui. Forcément, c’est très fort pour nous », confie sa fille. La venue du cardinal François-Xavier Bustillo, spécialement sollicitée auprès de l’évêché, donne à l’événement une portée symbolique supplémentaire. « Sa présence cette année est très importante pour notre famille. »
Au-delà de l’hommage, la Saint-Georges de Porticcio s’inscrit dans une volonté de transmission. « Aujourd’hui, malheureusement, cette tradition se perd. Il y a de moins en moins d’endroits où elle est célébrée », regrette Olivia Casabianca. Raison de plus pour maintenir ce rendez-vous, où se mêlent mémoire, foi et passion du cheval, dans un esprit de partage ouvert à tous.
Rendez-vous ce jeudi 23 avril à 18h, place Saint-Laurent à Porticcio. Entrée libre.
Dans la famille Casabianca, la passion du cheval se transmet naturellement. « Nous avons grandi là-dedans, avec mon frère Christian. L’équitation fait partie de notre histoire », confie-t-elle.
Une édition marquée par l’émotion
Cette édition 2026 revêt une dimension toute particulière. Elle marque les vingt ans de la disparition d’Antoine Casabianca. « C’est la vingtième célébration sans lui. Forcément, c’est très fort pour nous », confie sa fille. La venue du cardinal François-Xavier Bustillo, spécialement sollicitée auprès de l’évêché, donne à l’événement une portée symbolique supplémentaire. « Sa présence cette année est très importante pour notre famille. »
Au-delà de l’hommage, la Saint-Georges de Porticcio s’inscrit dans une volonté de transmission. « Aujourd’hui, malheureusement, cette tradition se perd. Il y a de moins en moins d’endroits où elle est célébrée », regrette Olivia Casabianca. Raison de plus pour maintenir ce rendez-vous, où se mêlent mémoire, foi et passion du cheval, dans un esprit de partage ouvert à tous.
Rendez-vous ce jeudi 23 avril à 18h, place Saint-Laurent à Porticcio. Entrée libre.
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