À Porticcio, la Saint-Georges fait vivre l’âme équestre et la mémoire familiale

Le centre équestre de Porticcio renouera, ce jeudi 23 avril à 18 heures, avec une tradition profondément ancrée dans l’histoire locale : la célébration de la Saint-Georges, patron des cavaliers et figure de la chevalerie chrétienne. Sur la place Saint-Laurent, une trentaine de cavaliers et leurs chevaux se rassembleront pour une bénédiction présidée par le Père Lukasz, en présence de Son Éminence le Cardinal François Bustillo.



Après un moment de recueillement devant la paroisse, la cérémonie réunira cavaliers, familles et curieux, dans une volonté d’ouverture qui dépasse largement le seul cercle équestre.



Une tradition née avec les pionniers de l’équitation en Corse



Derrière cette célébration, une histoire de transmission : celle d’Antoine Casabianca et de son épouse Josette, pionniers de l’équitation en Corse. Après un premier centre aux Sanguinaires dès 1967, ils s’installent à Porticcio où ils créent le centre équestre actuel. « Mes parents ont ensuite acheté un terrain à Porticcio et construit le centre. Mais cette tradition de la Saint-Georges, ils l’avaient déjà dans le cœur », raconte leur fille, Olivia Casabianca.



Chaque année, à cette date symbolique, Antoine Casabianca veillait à faire bénir chevaux et cavaliers. « Il tenait absolument à cette célébration. C’était un moment fort, à la fois spirituel et fédérateur. »



De l’intimité du centre à la convivialité de la place publique



Longtemps organisée au sein même du centre équestre, la bénédiction s’est progressivement ouverte. « À l’époque, les cavaliers venaient à cheval, d’autres à pied avec leurs chevaux en main, et le prêtre procédait à une bénédiction classique adaptée aux animaux », se souvient Olivia Casabianca.



Depuis quelques années, le choix a été fait de déplacer l’événement sur la place Saint-Laurent. « On a trouvé cela plus convivial. Avec l’église, cela permet d’accueillir davantage de monde et d’inviter aussi ceux qui ne sont pas du milieu équestre. »