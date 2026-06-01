Un plongeur apnéiste victime d’un début de noyade à Propriano

L’alerte a été donnée vers 19h30. Les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano ont été mobilisés à la demande du CODIS de Corse-du-Sud et du CROSS Méditerranée pour porter assistance à la victime, qui avait été sortie de l’eau par des témoins avant l’arrivée des secours.

Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNSM SNS 7-012 de l’entente intercommunale du Golfe du Valinco ainsi que la VL SNSM 920, chef de dispositif, ont été engagés aux côtés d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) du Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud.

À leur arrivée sur les lieux, les sauveteurs de la SNSM et les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime et pratiqué les premiers gestes de secours en lien avec la régulation médicale du SAMU de Corse-du-Sud.

Compte tenu de la difficulté d’accès au secteur où se trouvait l’apnéiste, son évacuation a été réalisée par voie maritime à bord du patrouilleur de la SNSM du Golfe du Valinco. La victime a ensuite été remise aux sapeurs-pompiers au port de Propriano avant d’être transportée vers le centre hospitalier de Sartène.

Cette intervention a mobilisé conjointement la SNSM, les sapeurs-pompiers, le SAMU, le CROSS Méditerranée et le CODIS de Corse-du-Sud.