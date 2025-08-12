À Isolaccio-di-Fium'Orbu, de grands noms de la médecine pour rapprocher la population de la santé

C’est désormais un rendez-vous très attendu chaque année dans le Fiumorbo. Pour la 6ème année, le 14 août prochain à partir de 17h30, Isolaccio-di-Fiumorbo organise sa Rencontre Thématique de la santé. Un rendez-vous porté avec passion par le maire de la commune, Jacques Bartoli, qui aspire à rapprocher la population corse, et notamment celle du rural, de la santé. Dans cette optique, chaque année, des médecins parmi les plus réputés viennent à la rencontre de la population, dans un esprit de partage.



« Nous avons commencé avec une toute petite manifestation, et nous en sommes à la sixième édition », se réjouit-il en saluant les grands professeurs qui viennent donner de leur temps à l’occasion de cet évènement. « Ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier et qui savent que la santé est malade et qui essayent d’apporter leur savoir pour aider les autres », appuie-t-il en insistant sur la volonté qu’ont les intervenants à la fois d’informer sur des points précis mais aussi de faire de la prévention. Des discours qui prennent tout leur sens dans un territoire touché par un manque criant de professionnels de santé et où une partie de la population peine même à trouver un médecin traitant. « En Corse, nous sommes les parents pauvres de la médecine. Depuis que nous faisons ce type de manifestations ici, il me semble que plus en plus de gens s’intéressent à ces sujets sur la santé », se félicite Jacques Bartoli, « Et nous avons même réussi à venir en aide à quelques personnes, comme à une jeune femme de 20 ans qui était venue assister à la manifestation l’année dernière et qui a par hasard montré son IRM où rien n’avait été décelé à l’un des intervenants. Ce dernier l’a envoyée tout de suite se faire opérer sur le continent. C’est grâce à cela qu’elle a été sauvée ».



Alors que cette Rencontre thématique attire chaque année un public plus nombreux, cette année son format évolue pour laisser plus de place aux échanges. « D’habitude, tous nos intervenants prenaient la parole tour à tour et il ne restait plus beaucoup de temps pour répondre aux questions. Cette fois, nous avons établi une table ronde interactive avec le public autour de différents sujets », explique le maire d’Isolaccio-di-Fiumorbo. Au programme, trois temps consacrés à la réanimation sous le thème « soigner l’extrême, prévenir l’irréparable », à l’innovation avec les outils numériques - tels que l’intelligence artificielle - au service de l’oncologie du futur, mais aussi la création d’un CHU en Corse, « pour soigner ici, former ici et innover ici ». « Nous essayerons d’apporter le maximum de réponses au public », assure-t-il.



Huit grands noms de la médecine interviendront sur ces différents points à l’instar du Pr Frédéric Collart, responsable du service de chirurgie cardiaque du CHU de la Timone, du Pr Fabrice Barlesi, directeur général du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, du Pr Dominique Barbolosi, chercheur en mathématiques appliquées et cancérologie à l’Université d’Aix-Marseille ou encore du Pr Laurent Papazian, chef de service médecine intensive réanimation à l’hôpital de Bastia. « Nous avons aussi tenu à inviter le président de l’Université de Corse, puisque cette année la 2ème et la 3ème année de médecine vont ouvrir à Corte, et nous allons aussi essayer de faire venir beaucoup de jeunes étudiants en médecine », précise Jacques Bartoli, en ajoutant que le recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, devrait également être présent.





Plus de 450 personnes sont attendues au stade de la commune pour cet évènement qui promet une nouvelle fois d’être très riche.

