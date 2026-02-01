À Corte, les étudiants en médecine organisent une conférence pour sensibiliser au don d’organes

« Le but, c’était d’essayer de créer un réseau ici, comme ça se fait sur le continent », explique Francesca Bottone, secrétaire générale de l’ASMC, l’Associu di i Studienti in Medicina di Corti. Au mois d’octobre 2025, les étudiants de la première promotion d’étudiants en médecine de l’Université de Corse ont décidé de fonder cette association, pensée pour « essayer de se représenter tout en faisant des projets ». « Je pense qu'on a une sorte de responsabilité, notamment en termes de promotion de la santé au niveau de la fac, et on a vraiment envie de s'implanter en lien avec les autres professionnels et établissements pour faire un lien entre les étudiants et les structures de santé. »



Depuis sa création, l’association a déjà participé à plusieurs événements : « Nous avons été sur un événement autour du cancer du sein pour essayer de parler un petit peu de tout ça aux autres étudiants », détaille Francesca Bottone. Les membres de l’ASMC se sont également mobilisés « lors du Téléthon, où on a marché pour une petite fille » et devaient « avoir un stand lors de la Bastiaccia, même si la course a fini par être annulée à cause du temps. »





Une conférence sur le don d’organes



Quelques mois après sa création, l’association organise son premier événement, en lien avec le collectif Greffes+, l’association Grégory Lemarchal et des professionnels du centre hospitalier de Bastia : une conférence consacrée au don d’organes, prévue mardi 24 février à 14 heures à l’amphithéâtre de médecine de l’Université de Corse. Une rencontre qui s’inscrit dans un partenariat entre l’Université de Corse et la ville de Corte, partenaires du don d’organes. « Une ancienne étudiante de la première année de médecine à Corte qui a été greffée des deux poumons nous a contactés pour savoir si on pouvait organiser quelque chose autour de cette thématique, et on a pensé à une conférence à la fac pour que les étudiants en santé puissent venir, mais aussi pour le grand public. »





Lors de cette conférence, « deux infirmières-coordinatrices et un médecin-coordinateur » vont intervenir, « pour apporter un côté plus médical et plus technique ». « Le but c'est aussi de l’ouvrir au grand public, mais si on peut aussi apprendre aux gens certaines choses plus techniques, pourquoi pas, sans que ce soit forcément impossible à comprendre, parce que ce n'est pas le but du tout », précise Francesca Bottone. L’objectif, pour les étudiants, est aussi « de sensibiliser et de démystifier » le don d’organes. « Il y a des idées préconçues, par exemple on pense qu’il faut dire qu’on est d'accord pour que ses organes soient donnés, alors que c'est plutôt une liste de refus sur laquelle il faut s’inscrire. »



Les étudiants espèrent également que cette conférence permettra de libérer la parole autour d’un sujet encore largement tabou. « Aujourd'hui, surtout en famille, c'est toujours tabou d'en parler, et on aimerait aussi libérer la parole avec cette conférence. Qu’on soit d’accord ou non, c’est personnel, mais c’est un sujet dont il faut parler. Si les personnes qui vont venir à la conférence en parlent le soir entre eux, si on peut créer une discussion autour de ça, c'est déjà une petite victoire. »



Dans la continuité de cette première initiative, l’association envisage d’organiser un autre événement autour de la lutte contre le cancer pédiatrique. « Avec nos études, c’est compliqué d’organiser des événements, alors on aimerait faire ça l’année prochaine : une course, un peu à l’image du Relais Rose, dans Bastia ou dans Corte, avec une petite soirée à la fin, afin de reverser les fonds récoltés à une association. »

