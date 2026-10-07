À Castello-di-Rostino, une matinée pour apprendre à déjouer les fraudes numériques

Les faux SMS, les courriels frauduleux, les appels usurpant l'identité d'une administration ou d'un organisme de confiance font désormais partie du quotidien de nombreux Français. En Corse aussi, les tentatives d'arnaques en ligne se multiplient, touchant tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés.



Pour aider les habitants à adopter les bons réflexes, plusieurs espaces France services de l’île organisent des actions de sensibilisation aux risques numériques.



À Castello-di-Rostino, ce mardi 6 octobre, une matinée dédiée à la cybersécurité et à la prévention des fraudes numériques a ainsi réuni, au sein du bureau de poste labellisé France services, habitants, partenaires locaux et acteurs de terrain autour d'un objectif commun : mieux comprendre les menaces numériques pour mieux s'en protéger.



Animé par le Major Vincent Clochet de la gendarmerie de Calacuccia, l'atelier a permis d'échanger sur des situations concrètes régulièrement rencontrées par les usagers : faux messages administratifs, tentatives d'hameçonnage, usurpation d'identité, piratage de comptes ou encore arnaques aux achats en ligne. Dans une ambiance conviviale et interactive, les participants ont pu partager leurs expériences, poser leurs questions et bénéficier de conseils pratiques pour sécuriser leurs démarches et leurs données personnelles.



La rencontre s'est déroulée en présence de Danielle Moracchini, Directrice Sécurité et Prévention des Incivilités de La Poste, venue rappeler l'importance de la vigilance dans un monde où les usages numériques prennent une place toujours plus importante dans la vie quotidienne. « Cet atelier a permis de partir de situations très concrètes, auxquelles nos usagers peuvent être confrontés au quotidien. Les échanges avec la gendarmerie leur ont donné des repères simples pour identifier une tentative de fraude et adopter les bons réflexes », indiquent Andréa et Corinne chargées de clientèle France services de Castello-di-Rostino.

