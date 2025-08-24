A Bucciata Bastiaccia : L'équipe de France sur la plus haute marche du podium

Ce dimanche se déroulaient sur la place Saint-Nicolas de Bastia les trois grandes finales de la compétition. Concours jeunes, National féminin et International Pierrot-Lamperti.





Chez les jeunes, la triplette Jean-Do Fieschi, Petru-Anto Paccioni, Petru-Maria Carta s’imposait 13-5 face à ses adversaires Lisandru Raffali, Paul-Vincent Cogorno, Jean-Jo Rongiconi. Évolution du score : 5-2, 10-2, 10-5, 13-5.





Dans le 2e National féminin, les Ajacciennes Josée Donatini/Johanna Porri ont déroulé face aux Balanines Mélanie Leonardi/Margaux Hamlet : 13-3.





Enfin, chez les messieurs, malgré une belle résistance la triplette Thierry Grandet/Vincent Morlier/Robert Demeter s’inclinait face à l’équipe de France, la brochette Henri Lacroix/Lucas Despert/Basil Jackel sur le score de 13-7. EÉolution du score : ...9-3 ; 9-4, 9-7, 13-7.





Johanna Porri était sacrée meilleure joueuse du tournoi, Basil Jackel, meilleur tireur et Henri Lacroix meilleur pointeur et meilleur joueur du tournoi.

Un Tournoi une fois de plus organisé de main de maitre par Jean-Charles et Patrick Lamperti : « Le tournoi était d’un niveau très très élevé cette année encore et il a été une totale réussite aussi bien sur le plan sportif que de la fréquentation» ,déclarait sourire aux lèvres Patrick Lamperti. « Le public était au rendez-vous avec entre 8 000 et 10 000 personnes tous les jours. C’est un succès pour tous les bénévoles qui œuvrent à la préparation de la manifestation et au bon déroulement des concours. Le concours des familles a été très prisé et le concours des jeunes montrent que la relève est là ».