A Boxetta, le coffret cadeau 100 % corse qui transforme les présents en souvenirs

- Expliquez à nos lecteurs le concept d’A Boxetta.

- A Boxetta est un coffret cadeau 100 % corse qui permet d’offrir une expérience à vivre, sélectionnée auprès de partenaires locaux. On n’offre pas un objet, mais un souvenir, un moment, une émotion. La personne qui reçoit la Boxetta choisit ensuite l’expérience qu’elle souhaite vivre parmi un large choix d’activités proposées sur toute l’île. L’objectif est simple : créer des souvenirs tout en valorisant les acteurs économiques locaux.





Combien de Boxetta existent aujourd’hui et que proposent-elles ?

- Nous proposons actuellement 17 Boxetta, réparties en grandes thématiques : hôtellerie, spa et bien-être, sport et aventure, œnologie et terroir, gastronomie, multithématiques, insolite, ainsi qu’une gamme spécialement dédiée aux enfants. Chaque coffret est pensé pour offrir une expérience différente, du séjour romantique à la sortie en mer, en passant par une dégustation ou une activité sportive.



- D’où vous est venue cette idée ?

- L’idée est née d’un constat simple : aucun coffret cadeau sur le marché ne mettait réellement en avant la diversité de l’offre corse. Les grandes marques nationales proposaient très peu d’expériences chez nous. J’ai voulu créer une alternative locale qui valorise les partenaires et permette d’offrir un véritable souvenir à vivre. A Boxetta est née pour proposer une solution simple, de proximité, au service de l’économie insulaire.



- Avez-vous d’autres projets en préparation ?

- Oui, plusieurs. Le plus important est le lancement prochain de la première carte cadeau multi-enseignes 100 % corse. Elle s’inscrit dans la continuité d’A Boxetta : offrir une solution locale, simple et utile, qui permet de faire plaisir tout en soutenant l’économie de l’île. Cette carte sera utilisable dans de nombreuses boutiques indépendantes et enseignes de Corse. Elle s’adressera aussi bien aux entreprises souhaitant récompenser leurs collaborateurs qu’aux particuliers. L’objectif est de donner du pouvoir d’achat tout en conservant la valeur sur le territoire. Nous travaillons aussi sur de nouvelles thématiques de Boxetta et sur l’élargissement de notre réseau de partenaires.



- Où peut-on se procurer les Boxetta ?

- Les Boxetta sont disponibles sur notre site internet www.aboxetta.fr ainsi que chez une vingtaine de revendeurs en Corse et sur le continent. Nous sommes également présents chaque année sur les marchés de Noël.



- Les ventes sont-elles plus importantes en période estivale ?

- Oui, l’été est une période très dynamique. Les visiteurs souhaitent vivre des expériences pendant leur séjour ou offrir un souvenir de Corse avant de repartir. Les fêtes de fin d’année restent toutefois un autre temps fort pour notre activité.



- Recevez-vous des commandes depuis le continent et l’étranger ?

- Oui, et elles sont en progression chaque année. Nous recevons de nombreuses commandes du continent, mais aussi de l’international, notamment du Canada, des États-Unis, du Luxembourg, de Belgique, de Nouvelle-Calédonie et même du Mexique. Beaucoup d’amoureux de la Corse souhaitent offrir un cadeau authentique, même à distance.