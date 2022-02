A Bastia, les habitants de Toga veulent redynamiser leur quartier

A l’initiative de quelques riverains, une réunion était organisée le 3 février au bar chez Bastien à Toga. L’objectif : agir pour redynamiser au mieux le quartier tant au niveau sportif que culturel. « L’idée est venue d’une simple discussion entre voisins », confie Gilles, un des habitants « nous nous sommes aperçu que nous avions des préoccupations communes quant à l’avenir du quartier, notamment du stade de football ».Et pour cause, certaines personnes ont entendu des rumeurs sur une éventuelle destruction du stade, comme le confie un autre habitant « j’ai entendu parler d’un projet de construction d’un lieu de vie pour les jeunes à l’emplacement du stade. Je trouve l’idée très bonne de permettre aux jeunes de bénéficier d’activités, mais pas sur le stade !», s’inquiète-t-il.Il y a un an déjà des riverains étaient montés au créneau pour s’opposer à un projet de destruction de la petite maison attenante au stade pour en faire un immeuble. Le projet avait finalement été abandonné. Autre point de préoccupation, le projet d’éco-quartier sur le site de l’ancien hôpital.Si certains n’ont pas envie de voir leur paysage défiguré, d’autres aimeraient que ce quartier soit moins délaissé comme Stéphanie « on s’ennuie dans ce quartier ! Le stade est devenu une vraie poubelle. C’est notre quartier, il faut s’en occuper. Je crois en la force du collectif ».Des habitants qui aimeraient être plus acteurs dans leur quartier. « Il n’y a bien sûr aucune volonté d’entrer en conflit avec la mairie mais de s’exprimer, à travers cette association, sur la volonté de faire vivre le quartier. il faut qu’on soit acteurs de discussions et de propositions et que les projets qu’on nous propose s’adaptent à notre quartier et non l’inverse », poursuit l’habitante.C’est ainsi qu’à la majorité, les personnes présentes ont voté la création de la future association. Celle-ci permettrait de proposer des activités aussi bien pour les jeunes que pour les plus âgés. Une idée qui ravit Henriette, 90 ans, qui, vivant seule dans son appartement, aimerait trouver un peu de compagnie auprès d’autres habitants et des partenaires de scrabble. Premier rassemblement souhaité : une fête de quartier.Les idées ne manquent pas donc. Maintenant, il reste à les structurer et à trouver les forces vives. Pour cela, une prochaine réunion se tiendra le 17 février à 18 heures.