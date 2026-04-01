À Bastia, le parquet ouvre la voie à la 6ᵉ édition de « Partageons la route, protégeons la vie »

Le procureur de la République Jean-Philippe Navarre et Régis France, président du tribunal judiciaire de Bastia ont pris le départ de la 6ᵉ édition de « Partageons la route, protégeons la vie »
(Photos Gérard Baldocchi)
Casque vissé sur la tête, vélo en main. Jeunes sous protection judiciaire de la jeunesse, cadets de la gendarmerie, procureur de la République, président du tribunal judiciaire ont pris, ce lundi 13 avril , depuis le palais de justice de Bastia, le départ de la 6ᵉ édition de l'opération « Partageons la route, protégeons la vie ».
Cette action, mise en place par l’association « Adrien Lippini, un vélo une vie », a pour objectif de sensibiliser au partage de la route entre les vélos et les voitures, et plus largement à la sécurité routière. Claire Padilla, éducatrice au sein de l’association Leia à Bastia, autre partenaire de l’opération : « Chaque année, il y a vraiment un gros travail en amont. Le but, c’est vraiment que les jeunes aient notion du danger. On a une grosse formation sécurité avec des images un peu choc. Beaucoup font du vélo dans les quartiers sans casque, ça dépasse, ça freine et il y a des accidents. C’est comme cela qu’on les évite. »
Cette action, mise en place par l’association « Adrien Lippini, un vélo une vie », a pour objectif de sensibiliser au partage de la route entre les vélos et les voitures, et plus largement à la sécurité routière. Claire Padilla, éducatrice au sein de l’association Leia à Bastia, autre partenaire de l’opération : « Chaque année, il y a vraiment un gros travail en amont. Le but, c’est vraiment que les jeunes aient notion du danger. On a une grosse formation sécurité avec des images un peu choc. Beaucoup font du vélo dans les quartiers sans casque, ça dépasse, ça freine et il y a des accidents. C’est comme cela qu’on les évite. »
Alors que débute ce 6ᵉ tour, l’éducatrice dresse un bilan : « Une jeune qui a fait le premier tour il y a six ans passe son permis moto cette année. Elle m’a dit que pendant son tour, elle avait failli avoir un accident. Ça l’a marquée. Ça éveille les consciences. » dit-elle en appelant à la prudence.
Cette année, l’opération est marquée par un partenariat inédit avec la justice. Pour l’occasion, Jean-Philippe Navarre, le procureur de la République de Bastia, et Régis France, le président du tribunal judiciaire, feront un bout de trajet avec les jeunes, dont certains dépendent de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Pour Jean-Philippe Navarre, cette action permet « d’apporter son soutien à une association qui œuvre dans un but prioritaire pour notre département. Une belle occasion d’accompagner notre jeunesse qui s’engage sur ce projet ». Elle permet aussi de replacer le tribunal au cœur de la cité. C’est ce que détaille Régis France, le président du tribunal judiciaire, en évoquant la volonté d’aller directement à la rencontre des jeunes : « C’est aussi de montrer que le tribunal, qui a une image répressive, notamment avec le tribunal correctionnel, a pourtant la moitié de son activité qui est civile », avant d’expliquer « qu’il y a énormément de demandes d’expertise suite aux accidents de la route, avec des conséquences dévastatrices pour les familles et les usagers de la route ».
Cette balade à vélo est aussi, pour lui, l’occasion « de sortir du cadre institutionnel. Ça permet d’échanger avec les jeunes, ils peuvent nous poser des questions. On va faire œuvre de pédagogie ».
Un partenariat avec la justice vu comme une reconnaissance du travail de l’association « Adrien Lippini, un vélo une vie », à l’origine de ce tour, précise sa directrice Françoise Lippini, qui y voit également un moment de mixité et de cohésion sociale : « C’est surtout un message de partage de la route porté par des jeunes qui viennent d’horizons différents. On travaille avec des jeunes qui sont en mesures de réparation judiciaire pour des délits routiers. Il y a la gendarmerie et la police nationale également. » Avec un leitmotiv : viser l’apaisement sur la route et dans la société.
Pour celle qui lutte depuis de nombreuses années pour un partage de la route en toute sécurité entre cyclistes et automobilistes, ce tour est aussi l’occasion d’aller à la rencontre des maires et des présidents d’intercommunalité pour plaider sa cause, celle des aménagements : « Ça permet de montrer qu’on en a besoin. On ne pourra pas en mettre partout, mais il y a des endroits où l’on peut le faire, et pour prouver ce manque, le mieux, c’est de pratiquer. »
Retour prévu à Bastia le 16 avril aux alentours de 16 heures, place Claude Papi.
À Bastia, la 6ᵉ édition de « Partageons la route, protégeons la vie » s’élance du palais de justice (crédit photo: Gérard Baldocchi)
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