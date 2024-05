”C’est une fierté pour mon association“, Françoise Lippini porteuse de la Flamme Olympique à Bastia

La Flamme débutera son périple à Ajaccio par la pointe de la Parata puis se rendra à L’Île-Rousse, Zonza et les Aiguilles de Bavella, Corte, Piedicroce, Campana, Orezza, Porto-Vecchio, Furiani, au stade Armand Cesari et enfin Bastia.C’est du Boulodrome de Lupino que la Flamme entamera son parcours bastiais, arpentant ensuite les rues de la Citadelle, du Vieux-Port, l’Aldilonda…. Elle terminera son parcours sur la place Saint-Nicolas où des associations sportives proposeront des démonstrations et des initiations. Dans les rues de Bastia un petit bout de femme : Françoise Lippini. « Je n’ai pas le droit de révéler le lieu où je porterai la Flamme » souligne t-elle. « Ce sera un parcours de 200 m que je ferai à marche rapide après l’avoir reçue d’un autre porteur de flamme et la transmettant à un autre après un Torche kiss ».Mais comment la directrice de l’association « Adrien Lippini, Un vélo, une vie » s’est -elle vue désignée pour participer à cet évènement important ? « Le maire de Bastia m’a appelée pour savoir si j’accepterais de porter la Flamme dans les rues de la ville. J’avoue avoir été très surprise car je ne suis pas une sportive. Surprise mais très flattée. Pierre Savelli m’a ensuite expliqué que c’est à travers les valeurs de notre association qu’il avait pensé à moi. Le parcours de la Flamme est un marathon, un peu comme le combat que l’on mène dans notre association avec le partage, le don de soi. J’ai bien sûr accepté, pour l’association, car on ne peut qu’être fière d’avoir été désignée». Quelques jours plus tard, Françoise Lippini était également contactée par la CdC mais sa candidature bastiaise avait déjà été envoyée à l’organisme Paris 2024. « C’est cet organisme qui devait ensuite valider ou pas les propositions des régions et des villes. C’est d’ailleurs Paris 2024 qui m’a avertie personnellement le 15 janvier dernier que ma candidature avait été retenue. C’est une véritable fierté, plus pour mon association que pour moi ».Le 14 juillet de cette année-là, Adrien Lippini, un jeune passionné de cyclisme, perdait la vie, à l'aube de ses 16 ans, sur une route de Haute-Corse, sur la voie rapide entre Biguglia et Bastia, percuté par une voiture. Ses proches, ses amis et sa famille du vélo, tout particulièrement le Vélo Club de Biguglia, décidaient alors de fonder l'association Adrien Lippini dans le but de sensibiliser sur le partage de la route, inciter les pouvoirs publics à construire des pistes cyclables, alerter, conseiller, proposer des actions en faveur des déplacements doux tel le vélo, former, partager, impliquer les jeunes adultes et développer des Vélo-écoles Urbaines dans les grandes agglomérations de l’île. 15 après, l’association de Françoise Lippini a bien grandi et porte la bonne parole à travers toute l’île forte d’une douzaine de bénévoles. Avec son Ecole Urbaine, son atelier de réparation, ses stages de sensibilisation elle est aujourd’hui reconnue au plus haut niveau et les autorités font très régulièrement appel à elle lors de manifestations auprès du jeune public notamment. Grâce à son engagement, Françoise a été honorée de la médaille de l’Ordre National du Mérite en 2016, reconnaissant ainsi ses efforts en faveur de la sécurité routière et de la sensibilisation à ce sujet. A l’étroit dans son petit local de Montesoro, l’association inaugurera prochainement ses nouveaux locaux place Papi à Lupino.Lorsque ce mardi, en fin d’après-midi vous apercevrez ce petit bout de femme tenant fièrement une flamme de 1kg500 à la main, vous saurez pourquoi elle a été justement choisie pour cet immense honneur. En souvenir, comme pour tous les autres porteurs de flammes, lui sera remis l’anneau doré situé au milieu de la Torche. « Cet anneau permet d’assembler les parties inférieure et supérieure de la torche » explique Françoise. A la fois noyau et axe de symétrie de la Torche, cet anneau doré a inspiré le design de ce cadeau aux porteurs de la Flamme. A sa surface est gravé : « Porteur de la Flamme», « Eclaireur des jeux » et « Paris 2024 ».