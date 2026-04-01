Casques vissés sur la tête, dix jeunes s’élanceront ce 13 avril au départ de Bastia pour quatre jours de sensibilisation à la sécurité routière. Encadrés par six accompagnateurs et des membres de l’association Un vélo, une vie, ils parcourront la Haute-Corse dans le cadre de l’opération « Partageons la route, protégeons la vie ».



Portée depuis plus de 17 ans par l’association, l’initiative vise à sensibiliser au partage de la route, à la protection des usagers les plus vulnérables et au respect de l’environnement.



Une démarche née d’un drame : la mort, en 2009, d’un jeune cycliste de 16 ans sur une route de Haute-Corse. Depuis, l’association multiplie les actions auprès des jeunes comme des adultes, avec un objectif constant : faire évoluer les comportements.



Le soutien inédit du procureur de Bastia



Cette édition prend une tournure inédite : le procureur de la République de Bastia, Jean‑Philippe Navarre, s’associe à l’événement et pédalera aux côtés du président du tribunal et du préfet de Haute-Corse pour les premiers kilomètres de l’étape reliant Bastia à Saint‑Florent. « La sécurité routière est une priorité de tous, rappelle le procureur. Le tribunal est naturellement le lieu des condamnations, mais il est aussi un acteur de la vie de la cité. Il nous paraissait important de soutenir cette initiative. »



Au cœur du dispositif, la jeunesse occupe une place centrale. Les participants viennent de milieux variés, structures éducatives, cadets de la gendarmerie, volontaires, formant un collectif uni. « Il faut sensibiliser les jeunes le plus tôt possible. Ce sont eux qui feront la route de demain. » Pour Jean-Philippe Navarre, la force de l’initiative réside aussi dans cette diversité : « Ce collectif de jeunesse contre l’insécurité routière, c’est quelque chose d’important. »