EDF Corse soutient l'association "Adrien Lippini" dans sa mission de sensibilisation à la sécurité routière

Le jeudi 9 novembre, la Direction régionale d'EDF-ENGIE Corse a renforcé son engagement envers l'association "Adrien Lippini, un vélo une vie" en remettant un don de 2 000 euros. "Cette initiative témoigne de la volonté de l'entreprise de contribuer activement à la sécurité routière et de soutenir les actions de sensibilisation menées par l'association." indique EDF Corse dans un communiqué.

L'événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine dédiée à la sécurité routière intitulée « Movu Sanu, Sanu Voltu – je pars en bonne santé et je reviens en bonne santé » s'est déroulé à la Casetta, à Cuttoli-Corticchiato, en présence des cadres de l'entreprise et de la présidente de l'association. Durant cette semaine de sensibilisation, les agents d'EDF-ENGIE en Corse ont activement participé à la collecte de fonds, permettant de réunir la somme de 2000 €qui permettront de soutenir les actions de l'association qui œuvre activement pour sensibiliser le public, en particulier les jeunes, aux enjeux de la sécurité routière.

L'association "Adrien Lippini, un vélo une vie" a été créée suite au décès tragique du jeune cycliste Adrien Lippini, âgé de 16 ans. Elle se consacre à la sensibilisation à la sécurité routière à travers diverses actions de communication et d'éducation, mettant en lumière les aspects essentiels de la protection, des règles de conduite et des bonnes pratiques. Son objectif ultime est d'éviter la répétition de drames similaires.