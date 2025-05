À Bastia, l’opération “Recrute ton boss” bouscule les codes du recrutement

Changer le regard sur l’embauche, redonner confiance aux candidats, et faire tomber les barrières souvent invisibles qui freinent l’accès à l’emploi : c’est dans cet esprit que s’est tenue, ce jeudi à Bastia, une nouvelle édition de l’opération “Recrute ton boss”, portée par France Travail, en partenariat avec la DDETSPP de Haute-Corse, la Chambre de commerce et d’industrie, la Mission Locale et Cap Emploi. Un rendez-vous organisé dans le cadre du festival national Uniques, qui défend l’égalité des chances à travers des actions concrètes.



Dès l’ouverture, le ton était donné. Mamadou Faye, ancien milieu de terrain du SC Bastia reconverti en chef d’entreprise, est venu livrer un témoignage marquant. Créateur de sa propre marque de boissons, il est revenu sur son parcours, fait de transitions et de choix audacieux. « Le football, ça ne dure pas toute une vie. À 30 ans, il faut penser à la suite. Quand j’ai arrêté, j’ai dû repartir de zéro. Aujourd’hui, je veux dire aux jeunes que tout est possible si on se retrousse les manches. »



Une parole inspirante, saluée par les organisateurs. Pour Gaël Mordant Desanti, responsable du service emploi à la DDETSPP, son intervention a rappelé l’essentiel : « Il a su rebondir après sa carrière de joueur, avec motivation et idées. C’est une réussite à la fois personnelle et professionnelle. »





Au-delà du témoignage, le cœur de la journée s’est joué autour d’un format inédit. “Recrute ton boss” renverse la logique du recrutement : cette fois, ce sont les employeurs qui doivent présenter leur entreprise, répondre aux questions des candidats, et démontrer ce qu’ils peuvent offrir à leurs futurs salariés. Une approche saluée pour sa capacité à rétablir un équilibre souvent absent dans les entretiens classiques. « Ces formats permettent aux demandeurs d’emploi d’échanger dans un cadre plus détendu. Et pour les recruteurs, c’est aussi une façon de réfléchir à ce qu’ils proposent vraiment »,souligne Gaël Mordant Desanti.



Les publics présents étaient variés : jeunes à la recherche d’un premier emploi, seniors en reconversion, personnes éloignées de l’emploi ou bénéficiaires du RSA. Tous ont pu dialoguer, poser leurs questions, et laisser leur CV dans les structures qui les intéressaient. « Ce type de recrutement permet à chacun de se sentir légitime. À chaque table, sept à huit candidats échangent avec un employeur, ce qui crée un climat de confiance. Beaucoup ne postulent pas à certaines offres parce qu’ils pensent qu’ils ne seront pas pris. Ici, ils se rendent compte qu’ils ont leur place », explique Dominique Gatti, directrice de France Travail Bastia.



Neuf entreprises avaient répondu à l’invitation cette année. Après le succès de l’édition précédente — marquée par plusieurs embauches — les organisateurs espèrent des résultats similaires. Mais au-delà des chiffres, tous s’accordent à dire que le vrai enjeu est ailleurs : redonner de la visibilité, de la confiance et du lien dans un monde du travail en pleine mutation.